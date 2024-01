Wintersonne bei Minusgraden / 16 Einbrüche an einem Wochenende – Kommunen überfordert? / Arbeiten an der Riedbahnstrecke im Zeitplan / Die Beste in ihrem Handwerk – Fahrzeugsattlerin Linda Poljak gewinnt beim Bundeswettbewerb / In Weilmünster wird Eisstock geschossen / Leben im Sportinternat – das neue Zuhause