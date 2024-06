Engländer machen es sich in Frankfurt gemütlich / Merz-Beschäftigte wehren sich gegen Schließung / Land zahlt Hochschulen 30 Millionen weniger / Dieses Paar baut Knoblauch in Hessen an / Dreharbeiten für neuen Tatort mit Tukur gehen zu Ende / Ein Minischwein versetzt Egelsbach in Aufruhr