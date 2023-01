Feuerwehrmann in Südhessen attakiert | hessenschau vom 02.01.2023

Angriffe auf Einsatzkräfte in Silvesternacht / Gemeindefusion in Nordhessen / Krankenhaus in Melsungen geschlossen / Traum vom Eigenheim scheitert immer öfter / Bahnstrecke von Schwalmstadt nach Stadtallendorf weiter gesperrt / Orientierungs-Programm für junge Menschen/ Neue Spieletrends