Frankfurterin stellt seit 50 Jahren Bembel in Handarbeit her

Monika Maurer ist eine echte Institution in Frankfurt Sachsenhausen – Seit 50 Jahren stellt sie mit ihrer Familie Bembel her – und das in liebevoller Handarbeit. Und seit 50 Jahren gibt es auch das kleine Geschäft in der Wallstraße, in dem Monika Maurer die Motiv-Wünsche ihrer Kunden erfüllt.