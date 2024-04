Fußball-EM 2024: Freiwillige bereiten sich auf Spiele in Frankfurt vor / Kommt die Bahnstrecke von Baunatal nach Kassel zurück? / Geflüchtete in Hessen: Wie sie in den Arbeitsmarkt integriert werden / Generationswechsel in der Tapetenmanufaktur / Wald und Klimawandel: Forschungsprojekt an der TU Darmstadt / Dolles Dorf: Hassenroth