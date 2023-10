Streit bei Freien Wählern / Wahlkampfhöhepunkt der CDU in Gießen / Positive Bilanz bei Landesgartenschau / Naturerlebnispfad und Wisent-Paradies in Münster / Virtuelle Synagoge in Marburg / Aktion gegen Obdachlosigkeit / Kinder- und Jugendbuchfestival in Kassel