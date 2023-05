Vater wegen Mordes an Kindern verurteilt / Zwischenbilanz zu Grundeinkommen / Kritik nach Kanzler-Sicherheitspanne / Mountainbike-Event in Willingen / Integrationspreis für Handwerksbetriebe / Rankin-Ausstellung in Wetzlar / Schulklasse aus Rüsselsheim bei "Die beste Klasse Deutschlands"