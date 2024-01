Schiff blockiert Mainschleuse bei Mühlheim / Rund 600 Traktoren bei Protesten in Frankfurt / Neue Landesregierung nimmt Formen an / Ärger über Bewohnerparkausweis in Frankfurt / “Holiday On Ice” wieder in der Festhalle Frankfurt / Das Sportinternat (4) – Glücksgefühle bei den Wettkämpfen