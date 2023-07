Umgang mit Künstlicher Intelligenz an Schulen / Protest gegen Durchgangsverkehr in Calden / Trotz Personalmangel droht Pflegehelfern die Ausweisung / App von Schüler könnte Nahverkehr revolutionieren / VIP-Terminal am Frankfurter Flughafen / Beste Dorfbuchhandlung ausgezeichnet / 71-jähriger Ironman: Biergarten statt Römereinlauf