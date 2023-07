Urlaub auf Rhodos trotz der Waldbrände? / Urlaub in Zeiten des Klimawandels / Aktionsplan gegen sexualisierte Gewalt / Patient "Krankenhaus" – Vorfall in der Onkologie / "Solar Camp" – Intensivkurs für Photovoltaik-Hilfskräfte / Kinder- und Jugendhospizdienst in Frankfurt