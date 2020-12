Wintereinbruch sorgt für viele Unfälle / Der erste Spaß im Schnee / Ärger um SuedLink-Trasse / Erste Schnelltests in Pflegeheimen / Zweijährige in Fulda tot aufgefunden / Erster Stadtbus mit UV-C-Filter / Kampf gegen Aids ist schwierig in Corona-Zeiten / hessenschau-Adventskalender: Weihnachtsrekorde