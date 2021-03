Impfgipfel: Entscheidung über Impfen in Arztpraxen / Kommentar zum Impfgipfel von Ute Wellstein / Corona-Demo in Kassel geplant / Klimastreik - Fahrraddemos in Gießen und Kassel / Angehörige entfernen Opfer-Fotos in Hanau / Kuriositäten bei der Kommunalwahl / Gemeindewahl – 18-jähriger Schüler holt die meisten Stimmen