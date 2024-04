Finanzen – Hessens Kommunen in den roten Zahlen / Nach Pleite – Galeria-Karstadt-Kaufhof gerettet? / Fastenmonat Ramadan endet / Fachwerkwohnhaus in Wolfhagen / Boulevard-Zeitung warnt englische Fans vor "Zombie"-Stadt Frankfurt / Kirschblüte in Witzenhausen – Obstbauern mit Problemen