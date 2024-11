Bundesparteitag der Grünen startet in Wiesbaden / Tarifabschluss Metall und Elektro gilt auch in Hessen / Freiwilliger Polizeidienst – Erfolgsstory oder Auslaufmodell? / Tuğçe Albayraks Vermächtnis: Wie eine Stiftung Zivilcourage an Schulen stärkt