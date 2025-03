Hessische FDP will gegen Sondervermögen vorgehen / Aktion “Ortszeit” - Bundespräsident besucht Gedenkstätte / Werden Eier zu Ostern knapp in Hessen? / Erinnerung an die Zerstörung Hanaus im Zweiten Weltkrieg / documenta 16 soll Brücken bauen statt provozieren