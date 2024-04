Aprilwetter – Nachtfrost setzt Ernte zu / Experiment in Kassel – mehr Sicherheit durch Polizeipräsenz? / Musik auf Veranstaltungen – "Gema-Pakt" soll Vereine entlasten / Hessentag in Fritzlar – Ärger über Kernstadt-Sperrung / So lief der Heiratsantrag im Rettichfeld