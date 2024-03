Debatte über Ladenöffnungsgesetz / Polizei nimmt mutmaßlichen Schützen in Kassel fest / Mehr ausländische Pflegekräfte in Krankenhäusern / Drohnenstaffel bei der Feuerwehr in Bad Hersfeld / Greifenwarte – Suche nach Nachfolger für Falkner verzögert Neueröffnung