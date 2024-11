Tag gegen Gewalt an Frauen – Aktionen und Sicherheitspaket / Terminal 3-Bauarbeiten am Frankfurter Flughafen in Zeitplan / Mobilitäts-Barometer in Hessen / Alle Jahre wieder – die Weihnachtsmärkte in Kassel und Frankfurt starten / Weihnachtsmarkt für Bedürftige und Obdachlose