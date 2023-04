Tausende Verfahren hielten Hessens Datenschutzbeauftragten und seine Behörde 2022 auf Trab. Die Bilanz ist dennoch positiv. Laut aktuellem Jahresbericht, der heute in Wiesbaden vorgestellt wurde, waren im vergangenen Jahr keine schwerwiegenden Verstöße festzustellen. Dabei haben viele hier in Hessen Angst um die Sicherheit ihrer persönlichen Daten, vor allem durch die Verwendung von Smartspeakern in Geschäften.