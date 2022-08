Hitzemythen – was geht und was nicht

Hessen schwitzt – im Rhein-Main-Gebiet bis zum Ried sind schon am Donnerstagnachmittag bis zu 38 Grad gemessen worden. So heiß, da müsste man doch ein Spiegelei auf der Kühlerhaube grillen können? Hitzemythen – was geht, gut ist und man tun sollte – ein Fakten-Check.