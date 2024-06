Höchststrafe für Mord an Obdachlosem | hessenschau vom 28.06.2024

15-Jähriger erhält Höchststrafe wegen Mordes an Obdachlosem / Reichsbürger-Prozess in Frankfurt / Public Viewing – Unwetter beim Deutschland-Spiel? / NATO-Hauptquartier soll nach Wiesbaden kommen / Stirbt der letzte Lebensmittelmarkt in Frankenau? / Super-EM-Orakel – Pinselschwein Abby soll Achtelfinale vorhersagen