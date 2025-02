Prozess gegen Messerangreifer am Mainufer / Psychisch-erkrankte Geflüchtete – wie werden sie in Hessen versorgt? / Wie steht es um den sozialen Wohnungsbau in Hessen? / Förderung – Landarztprogramm für Medizinstudium / Was soll ich wählen? - Podiumsdiskussion für Erstwähler / Wie c zu Kunstwerken inspirieren