Innenausschuss zu Polizeivorfall in Idstein

Ein Überwachungsvideo zeigt, wie ein Mann von vier Polizisten in Idstein zu Boden gebracht, festgehalten und von einem Beamten geschlagen wird. Ob grundlos oder nicht, ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft. Auch die Opposition im Landtag will jetzt wissen, was passiert ist.