Robert Habeck in Frankfurt – Grünen-Wahlkampf in Hessen / Polizei fahndet mit Bildern nach 29 Eintracht-Fans / Was der umstrittene Kassel Airport für Nordhessen bedeutet / Pilotprojekt im Odenwald – CO₂ einsparen dank KI / "Fünf Jahre Corona" – Aufarbeitung in der Politik? / Grammy für Hans Zimmer, hr-Bigband verpasst Gewinn / "Die Komische Kunst des Walter Moers" im Caricatura Museum Frankfurt