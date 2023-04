Kassel will nicht mehr Skater-Olympiastützpunkt sein

Kassel ist einer der fünf Skateboard-Olympia-Regionalstützpunkte in Deutschland. Diesen Titel will der Skateboard-Verein Mr. Wilson jetzt aber freiwillig abgeben – Hintergrund ist die Vergabe der Skateboard-Weltmeisterschaft an die Vereinigten Arabischen Emirate.