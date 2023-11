Keine Haft mehr für Schwarzfahrer in Wiesbaden / NFL-Sieger legt los – Kansas City trainiert in Frankfurt / Grüne Soße, Ebbelwei und Döner – USA guckt auf Frankfurt / Reportage – neuer Baum für Elisabethkirche in Marburg / Arolsen Archives – interne Konflikte sorgen für Schlagzeilen / Wiedereröffnung in Kassel – Komödie legt nach Hagelschaden wieder los