Keine Straftäter in Abschiebeflügen? | hessenschau vom 18.02.2025

Hessens Innenminister übt Kritik an Abschiebeflügen ohne Täter / Stadtallendorfer Schüler von Abschiebung bedroht / Serie: Weilrod – Deutschland im Mini-Wahlformat: Wirtschaft (2) / Wettbewerb um Hochhaus am Frankfurter Kaiser-Karree entschieden / Kasseler gründet StudiVZ – und verliert am Ende fast alles