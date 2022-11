Keine WM-Stimmung in Hessen | hessenschau vom 23.11.2022

WM in Katar: Schauen oder nicht schauen? / Weihnachtsgeschäft: Was wollen sich die Hessen leisten? / E-Mail-Stau in Frankfurter Ausländerbehörde / Neues Arbeitszeitmodell im Klinikum Bad Hersfeld / Schwalbacher Schüler mit Pflanzaktion für das Klima