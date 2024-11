Klimamanager in hessischen Gemeinden

Wie können wir uns in Zukunft besser vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen? Darum geht es zurzeit auf der Weltklimakonferenz in Baku. Der Klimawandel betrifft auch uns in Hessen – deshalb haben ungefähr 100 Gemeinden sogenannte Klimamanager eingestellt.