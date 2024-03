Debatte über Ladenöffnungsgesetz / Komet nach 70 Jahren wieder zu Besuch über Hessen / Weniger soll mehr sein – was bringt der Verzicht auf Genussmittel? / Mehr ausländische Pflegekräfte in Krankenhäusern / Polizei nimmt mutmaßlichen Schützen in Kassel fest / Deutsche Nationalmannschaft trainiert für Spiel gegen Niederlande / Greifenwarte – Suche nach Nachfolger für Falkner verzögert Neueröffnung