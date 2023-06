Krankenhäuser in Gefahr | hessenschau vom 20.06.2023

Aktionstag "Alarmstufe rot - Krankenhäuser in Not" / Urteil zu Mini-Löhnen von Gefangenen / Verkehrsversuch in Gießen / 75 Jahre D-Mark / Tourismuspreis Grimm Heimat Nordhessen / Hanauer Straßenbahn hat eine Geschäftsführerin / Die Edertalsperre im eigenen Garten