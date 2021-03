Landratswahl in Hersfeld-Rotenburg

Am 14. März wird in Hersfeld-Rotenburg auch ein neuer Landrat gewählt. Amtsinhaber Michael Koch (CDU) muss seinen Posten gegen den SPD-Landtagsabgeordneten Torsten Warnecke verteidigen. Zentrales Thema: die Zukunft der medizinischen Versorgung in der Region.