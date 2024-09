Wird die Commerzbank bald italienisch? / Letzte Generation blockiert Autoverkehr in Kassel / Der neue Schlossturm-Anblick in Fulda erregt die Gemüter / Schlechte Apfelernte – wird das Lieblingsobst der Hessen jetzt teurer? / Hessischer Tierschutzpreis verliehen / Jazz ist wieder in – die junge Jazz-Szene in Frankfurt spielt auf