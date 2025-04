Unsanftes Erwachen in der Nacht: In der Nacht krachte ein LKW zunächst in die Mauer einer Kirche und wenige Meter weiter frontal in ein Wohnhaus. Während der Fahrer mit leichten Verletzungen davonkam, hinterließ der Unfall ein klaffendes Loch in der Hauswand – der Schaden ist erheblich.