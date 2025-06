Frankfurter Flughafen plant mehr Abflüge über den Taunus / „J.P.-Morgan-Challenge“ – Firmenlauf durch Frankfurt startet / Fassadenteile abgefallen – Hochhaus in Babenhausen evakuiert / VW will Elektromobilität ausbauen – manche Jobs fallen weg / Glockentausch in Kasseler Rosenkranzkirche / Training für "lockere" Zugdurchsagen für Lokführer