Mehr rechtsextreme Vorfälle an hessischen Schulen

2024 und 2025 wurden mehr rechtsextreme Vorfälle an die Schulämter in Hessen gemeldet als je zuvor. Kein anderes Bundesland hatte prozentual gesehen einen so hohen Anstieg zu verzeichnen. Woran liegt das und wie sollen Schulen damit umgehen?