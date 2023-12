Weihnachten im Krieg: Hilfsaktion für die Ukraine / Vandalismus an Haltestellen: Schäden in Millionenhöhe / Serie zum Auschwitzprozess: Die Zeugen / 75 Jahre Jüdische Gemeinde in Frankfurt: Ausstellung "Auf Leben“ / Gewürz-Sommelière aus Hessen / Adventskalender (20): Rathaus-Adventskalender in Hünfeld