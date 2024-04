In Bischofsheim ist der Teufel los. Auf dem Rhein-Main-Circuit donnern flotte Modell-Autos über den anspruchsvollen Kurs. An diesem Wochenende ist Saison-Eröffnung bei den Offroad-Buggys. Deshalb hat die Abteilung Automodellsport Des ESV Bischofsheim zum internationalen Warm Up eingeladen.