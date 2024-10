Wie wird der Jahrgang? – Erste Weinlesebilanz im Rheingau / Wicker-Konzern schließt Krankenhaus in Bad Wildungen / Pilzsprechstunde im Gesundheitsamt / "HeldinnenAward" für Frankfurterin – Kampf gegen Genitalverstümmelung / Hoch hinaus – 20-Jähriger will bester Dachdeckergeselle werden / Wie es ist, eine Hexe zu sein – nicht nur an Halloween