Neue Erkenntnisse zum Tatverdächtigen in Bad Emstal

Drei Tage nach dem schrecklichen Fund der getöteten Marie Sophie in Bad Emstal (Kassel) ist die Betroffenheit weiter groß. Nur wenige Stunden nachdem die Leiche des Mädchens an einem Feldrand gefunden wurde, nahm die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Zeugen verhielt er sich Frauen gegenüber aufdringlich.