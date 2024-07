Die Limburger Tauben kommen doch gerade noch mal so mit dem Leben davon. So sieht es jedenfalls jetzt aus. Die Stadt hat beschlossen, 200 Tiere auf einen Gnadenhof, Gut Aiderbichl, zu geben. Davor wollte sie sie per Genickbruch töten lassen. Allerdings: Safe sind die Vögel noch nicht. Immerhin gibt es insgesamt 700 von ihnen in Limburg. Maximal 300 will die Stadt tolerieren. Die ganze Geschichte und die Reaktionen seht ihr im Video. DAS THEMA, eure exklusiven YouTube-News der hessenschau.