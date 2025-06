„Müllhalden-Parkplatz“ in Rodgau war über 4 Monate dicht I Das Thema vom 10.06.2025

Wer an der B45 bei Rodgau auf den Parkplatz fährt, um vielleicht mal eine kurze Pause zu machen, hat es vielleicht schon selbst erlebt: Müllberge wohin das Auge schaut. Immer wieder wurde hier illegal Müll abgeladen. Hessen Mobil zahlt jedes Mal tausende Euro für die Entsorgung. Um das Müllproblem endlich in den Griff zu bekommen, gibt es seit heute Kameras auf den Parkplätzen Rodgau Ost und West. Alles über das Problem mit dem zugemüllten Parkplatz an der B45 bei Rodgau, seht ihr jetzt bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen.