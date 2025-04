Neuer FDP-Chef in Hessen | hessenschau vom 26.04.2025

Koalitionsvertrag: SPD wirbt in Baunatal um Zustimmung / Neuanfang bei der FDP Hessen: Wer wird neuer Parteichef? / Schnäppchenjagd in Darmstadt: Fundstücke unter dem Hammer / Halloween-Casting auf Burg Königstein – neue Monster gesucht / Dolles Dorf: Maberzell / Mehr Diebstähle in Supermärkten – auch Besserverdiener greifen zu