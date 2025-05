Bahnstrecke unter baufälliger B45-Brücke gesperrt / Anstieg antisemitischer Vorfälle / Mehr rechtsextreme Vorfälle an hessischen Schulen / Fachkräftemangel an hessischen Kitas – was tun? / Studien zu hessischen Radwegen / Das Ortsschild, das in die falsche Richtung wanderte / Abi-Parade in Marburg