Unwetter mit Starkregen – Trendelburg-Gottsbüren unter Wasser / Überschwemmungen durch Starkregen in Teilen Nordhessens / China-Fest in Frankfurt – Verbindungen zur Kommunistischen Partei / Prozess um tödliche Polizeischüsse in Frankfurt geht weiter / "Autobahnmysterien" – der Regionalparkturm bei Hofheim