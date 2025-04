Zu viele Notrufe, zu wenig Personal: In unserer Wochenserie "Notruf Nachwuchs - sind wir noch zu retten?" wurde klar, dass der Rettungsdienst in Hessen in der Krise steckt. Im letzten Teil zeigen wir, welche Lösungsansätze es in Hessen schon gibt – und was noch fehlt.