Ministerpräsidenten-Kandidat Tarek Al-Wazir wirbt für Ausbildung / Bilanz – wie waren die Debatten in der Legislaturperiode? / Lebkuchen in den Regalen – aber teurer / Stechmückenjäger am Rhein im Einsatz / Siegel für Ahle Wurscht / Flößertag in Reinhardshagen