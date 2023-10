Erstmals Abschuss von Wölfen in Hessen genehmigt / Leere Tafel in Frankfurt – Zeichen für jüdische Geiseln der Hamas / Fachkräfte – werben um Mitarbeiter mit "Benefits" / Güter-Rangierbahnhof – Tonnenschwere Ungetüme / 70 Jahre Treppenstraße in Kassel – Deutschlands erste Fußgängerzone / Kleidertauschpartys – tauschen statt neu kaufen