Protest gegen Einsparungen in Offenbach | hessenschau vom 05.12.2024

Klinik-Mitarbeiterin in Bad Zwesten mit Armbrust erschossen / Sparkurs im Bund trifft Offenbacher Sozialprojekte / Einigung auf Finanzierung im öffentlichen Nahverkehr / Hessens beste Ideen – Preisverleihung in Frankfurt / TikTok ohne Beauty-Filter? Das sagen Schülerinnen und Schüler / Adventskalender – das Lichterhaus in Ahnatal