Putzroboter sorgt für Sauberkeit in Bensheimer Schule

Sauberkeit ist wichtig. Besonders in öffentlichen Gebäuden, wie in der Karl-Kübel-Schule in Bensheim. Beim Putzen gibt es dort einen Pilotversuch: Seit neuestem werden die Reinigungsarbeiten professionell von einem Putzroboter erledigt.